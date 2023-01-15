Первые в 2023 году случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Нижегородской области

Фото: скрин с сайте стопкоронавирус.рф.

Первые в 2023 году случаи смерти от коронавирусной инфекции зафиксированы в Нижегородской области. В воскресенье, 15 января, от COVID-19 умерли два местных жителя, а общее число погибших нижегородцев достигло 11 811 человек. Об этом свидетельствует информация на сайте стопкоронавирус.рф.

Известно, что в период с 1 по 14 января 2023 года от коронавируса в Нижегородской области никто не умирал. Ранее последний летальный исход был зафиксирован 31 декабря 2022 года.

Напомним, что за время новогодних праздников в Нижегородской области заметно снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ – на данный момент даже не превышен эпидемиологический порог. Минимальным было и число обращений в больницы. Однако в скором времени ситуация может измениться.

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