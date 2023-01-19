Заболеваемость гриппом в Нижнем Новгороде выросла на 30%. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Нижегородской области продолжается борьба с эпидемией гриппа. Несмотря на то, что сразу после Нового года заболеваемость пошла на спад, с началом рабочих дней она вновь начала набирать обороты.

- Сейчас ситуация стабилизировалась благодаря разрыву коллективов во время праздников, - отметила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова. – Вот уже две недели идет снижение заболеваемости. Однако если сравнивать последние две недели, то ее уровень поднялся на 30%. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, дети вернулись в школы и детсады. Плюс морозы нам испортили ситуацию. И, думаю, что на следующей неделе рост продолжится.

Тем не менее, по мнению экспертов, есть и положительные моменты. Уже сейчас грипп стал гораздо менее активным в сравнении с началом эпидемии.

- Сейчас уже начал появляться вирус гриппа В, что говорит уже о переходе эпидемии во вторую стадию – более вялотекущую и менее активную, - рассказала Наталья Садыкова. - В большинстве случаев вирус гриппа В не дает тяжелых последствий, но людям с хроническими заболеваниями лучше поберечься и избегать общественных мест.

На данный момент в Нижегородской области закрыты на карантин девять классов в шести школах, три из которых в Нижнем Новгороде.

- Это минимальные показатели за время эпидемии гриппа, - сообщила Наталья Садыкова. - На прошлой неделе еще не было оснований для введения карантинов. Однако в скором времени ситуация может измениться. При этом хотела бы напомнить, что решение о закрытии на карантин или переходе на дистанционное обучение, принимает руководство школы. Мы только отмечаем уровень заболеваемости.