Шесть аварийных домов пойдут под снос в Ленинском районе Нижнего Новгороде

Под снос. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шесть аварийных домов снесут в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Все строения деревянные и двухэтажные. Об этом сообщается в документах на сайте городской администрации.

Снести планируется дом №39а на улице Правдинской, №17а на Усиевича, №84а на Октябрьской революции, №18а на Шекспира, №4а на Профинтерна и №1Б на Матросской.

Сначала земельные участки изымут для муниципальных нужд, жильцам дома выплатят компенсации, после чего здания демонтируют.

Напомним, что исторический дом №7, который было частично разрушено на Стрелке, восстановят. Снос крыши и стены особняка собственник объяснил проведением реконструкции, сообщили «КП – Нижний Новгород» в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Также за 2022 год в Нижегородской области снесли 125 аварийных многоквартирных домов. План по сносу ветхого расселенного жилья был перевыполнен на 78%.

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