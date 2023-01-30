Разрушенное историческое здание на Стрелке восстановят

У здания снесли часть стены и крышу. Фото: Анна Давыдова

Исторический дом №7, который было частично разрушено на Стрелке, восстановят . Снос крыши и стены особняка собственник объяснил проведением реконструкции, сообщили «КП – Нижний Новгород» в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

О том, что старинное здание начали разрушать, накануне написала в соцсетях градозащитница Анна Давыдова. Этот дом не является объектом культурного наследия, но является ценным градоформирующим объектом, но находится в границах единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения - Собора Александра Невского и Ярмарки.

Юридическое лицо, которое занимает это здание, объяснила демонтаж его части тем, что здесь проводится реконструкция, которую планируется завершить летом 2023 года. Как уточнили в управлении госохраны ОКН, закон разрешает реконструкцию таких объектов при условии, что будут сохранены высотные параметры, исторический облик фасадов, цветового решения и элементов исторического благоустройства, таких как ворота и ограждения.