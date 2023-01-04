125 аварийных домов снесли в Нижегородской области в 2022 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За 2022 год в Нижегородской области снесли 125 аварийных многоквартирных домов. План по сносу ветхого расселенного жилья был перевыполнен на 78%, сообщает пресс-служба регионального минстроя.

Так, работы по сносу проводились в 19 муниципалитетах Нижегородской области. А именно в Большемуращкинском, Варнавинском, Краснобаковском, Спасском, Тонкинском, Тоншаевском, Уренском и Балахнинском муниципальных округах.

Также работы проводились в Вадском, Воскресенском, Княгининском, Павловском, Воротынском и Семеновском округах, а также в Первомайске, Арзамасе, Дзержинске, Шахунье и на Бору.

- Проведенная работа позволит «освободить» регион от домов, представляющих угрозу для граждан и искажающих облик региона, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, территории снесенных домов будут доступны для строительства жилищных, социальных объектов, спортивных площадок и пешеходных пространств.