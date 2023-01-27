Поликлинику №17 отремонтируют в Нижнем Новгороде по нацпроекту «Здравоохранение»

Поликлинику №17 в Нижнем Новгороде отремонтируют по нацпроекту «Здравоохранение». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт поликлиники №17 проводят в Нижнем Новгороде по национальному проекту «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В декабре 2022 года в медучреждении провели капитальный ремонт системы электроснабжения, а в январе 2023 года рабочие заняты обновлением системы отопления, водоснабжения и канализации.

Также сейчас идет ремонт палат, процедурных и ординаторской на третьем этаже поликлиники. Работы ведутся на площади более 230 квадратных метров.

Напомним, что до конца 2025 года на модернизацию первичного звена здравоохранения в Нижегородской области направят 15,58 миллиарда рублей.

Так, 1,348 миллиард уйдёт на проведение капитального ремонта в 126 медучреждениях, также на 889 миллионов закупят 330 единиц оборудования. На строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов и одного офиса врача общей практики потратят 324,3 миллиона рублей.

Также известно, что программу развития медицинской реабилитации будут реализовывать в Нижегородской области. Программа подразумевает технологическое и кадровое развитие.

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