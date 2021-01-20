На модернизацию первичного звена здравоохранения в регионе направят 15,5 млрд рублей

До конца 2025 года на модернизацию первичного звена здравоохранения в Нижегородской области направят 15,58 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Известно, что региональная программа рассчитана на реализацию в течение пяти лет. Объем финансирований поступит как из федерального, так и из регионального бюджетов.

- В 2021 году финансирование программы составит 2,8 миллиарда рублей, - рассказал заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

Так, 1,348 миллиарда уйдёт на проведение капитального ремонта в 126 медучреждениях, также на 889 миллионов закупят 330 единиц оборудования. На строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов и одного офиса врача общей практики потратят 324,3 миллиона рублей.

- Запланировано и приобретение 321 единицы транспорта для нужд медучреждений на сумму 271,7 миллиона рублей, - подытожил замгубернатора. - Программа модернизации первичного звена здравоохранения позволит кардинально изменить ситуацию в отрасли.

Отметим, что за период с 2021 до конца 2025 года в регионе планируется открытие 102 фельдшерско-акушерских пунктов, шести офисов врачей общей практики и пяти городских поликлиник. Капремонт предстоит в 664 учреждениях здравоохранения, всего будет закуплено 771 единица нового оборудования и свыше 1,5 тысячи автомобилей.

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