Трамвайное движение от Мызы до Нартова в Нижнем Новгороде приостановят в апреле

Ремонт трамвайных путей. Фото: Василий Вахрин

Движение трамваев на участке от Мызы до Нартова в Нижнем Новгороде планируется приостановить в апреле 2023 года. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в корпорации развития Нижегородской области.

- На этом участке запланировано проведение комплексной работы по обновлению коммуникаций и трамвайных путей, - уточняет ведомство.

Ремонтом займется АО «НИК». На указанном участке демонтируют старые пути, обустроят котлован, укрепят конструкций с помощью жестких стержней или сетки, также зальют монолитную плиту из фибробетона. Ещё планируется установка новых рельсов и укладка верхнего дорожного слоя на перекрестках.

Напомним, что до 2026 года в Нижнем Новгороде планируется завершить ремонт всех трамвайных путей.

В в конце 2022 года был завершён первый этап реконструкции путей в Сормовском районе, сейчас работы продолжаются. Известно, что срочная замена трамвайных путей в Сормовском и Московском районе понадобилась из-за сильной изношенности рельсов. Часто в этих двух районах происходили аварии и сходы вагонов, поэтому ремонт должен обеспечить безопасность движения и увеличить скорость трамваев. Раньше в проблемных местах трамваи двигались со скоростью до 5 километров в час.

На время проведения ремонта и отсутствия трамваев, для нижегородцев вновь пустили троллейбус №5 «Мост - Мещерское Озеро». Также был изменен маршрут автобуса А-89 и увеличено количество автобусов на маршрутах А-3, А-8 и А-35.

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