Закон о жилищных сертификатах для сирот, достигших 23 лет, доработают в Нижегородской области

Размер выплаты для приобретения жилого помещения предлагается установить на уровне 2,7 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты поддержали инициативу прокуратуры Нижегородской области о внесении изменений в закон о жилищных сертификатах для сирот, достигших 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области.

В региональном бюджете на 2023 год заложено более 460 миллионов рублей на единовременную выплату на приобретение жилья для лиц из числа детей-сирот.

- Отсеивая кандидатов с судимостями, должников по налоговым платежам, наркозависимых, неработающих мы сможем, в первую очередь, обеспечить областными жилищными сертификатами тех ребят, кто трудится, создаёт семьи, - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Размер выплаты для приобретения жилого помещения предлагается установить на уровне 2,7 миллиона рублей.

Напомним, что свыше 1,4 миллиарда рублей выделено на предоставление сертификатов на жилье для детей-сирот в Нижегородской области на 2023 год. Глава региона отметил, что важно предоставлять жилье не просто для галочки, а с учетом пожеланий самих сирот — где они хотят жить, в каком районе и при каких условиях. Принципиально важно, чтобы они почувствовали уверенность и ощутили веру в будущее.

Также мы писали, что в Богородске перед судом предстанет риелтор, обвиняемый в мошенничестве с квартирами для детей-сирот. За такое преступление грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Женщина предлагала для закупки квартиры, которые были меньше по площади, чем требуемые. В результате квартиры были приобретены, а ущерб бюджету муниципального образования составил более 2 миллионов рублей.

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