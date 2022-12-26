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НовостиОбщество26 декабря 2022 14:39

Более 1.4 миллиарда рублей выделено на приобретение квартир для нижегородских детей-сирот в 2023 году

Они смогут приобрести квартиры с учетом своих пожеланий
Мария СОРОКИНА

Свыше 1,4 миллиарда рублей выделено на предоставление сертификатов на жилье для детей-сирот в Нижегородской области на 2023 год. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в ходе прямого эфира 26 декабря. Рассказывая об итогах своей работы, губернатор отметил, что важно предоставлять жилье не просто для галочки, а с учетом пожеланий самих сирот — где они хотят жить, в каком районе и при каких условиях. Принципиально важно, чтобы они почувствовали уверенность и ощутили веру в будущее.

- Мы вместе приняли решение расширить социальную поддержку детей-сирот. Муниципалитеты получили право покупать квартиры по актуальной стоимости, а дети-сироты выбирать район проживания. Это позволит существенно сократить число предоставленных, но невостребованных квартир. Дополнительно уже с 2023 года станет возможным получение сертификатов на приобретение жилья с учетом собственных пожеланий, - сказал глава региона.

По его словам, поставлена цель закрыть вопрос очередности в этом вопросе и не допустить переход такого наследия будущим поколениям.