Богородского риелтора осудят за мошенничество с квартирами для детей-сирот

В Богородске перед судом предстанет риелтор, обвиняемый в мошенничестве с квартирами для детей-сирот. За такое преступление грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Как оказалось, в мае 2016 года и июле 2018 года обвиняемая, будучи риелтором, предоставила в администрацию Богородского муниципального округа документы, несоответствующие действительности.

Она предложила для закупки квартиры, которые были меньше по площади, чем требуемые. В результате квартиры были приобретены, а ущерб бюджету муниципального образования составил более 2 миллионов рублей.

Напомним, что приобретаемые квартиры должны быть с установленной новой сантехникой и оборудованием, а также площадью не менее 30 квадратных метров, без учета лоджий и балконов.

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