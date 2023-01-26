Новый рентгеновский диагностический комплекс поступил в травмпункт Нижнего Новгорода

Новый рентгеновский диагностический комплекс поступил в травмпункт Нижегородского района Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый рентгеновский диагностический комплекс поступил в травмпункт Нижегородского района Нижнего Новгорода, действующий при городской поликлинике №21. Оборудование приобретено по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Комплекс обошёлся более чем в 7,7 миллиона рублей. Деньги на его покупку выделили из федерального бюджета. Оборудование введут в эксплуатацию в ближайшее время.

- Новый аппарат предназначен для выполнения рентгенографии костно-суставной системы. Все цифровые изображения будут обрабатываться в оригинальной программе, которая дает возможность реконструкции объемного изображения, - поделилась главный врач городской поликлиники №21 Наталья Балясникова.

Напомним, что до конца 2025 года на модернизацию первичного звена здравоохранения в Нижегородской области направят 15,58 миллиарда рублей.

Так, 1,348 миллиард уйдёт на проведение капитального ремонта в 126 медучреждениях, также на 889 миллионов закупят 330 единиц оборудования. На строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов и одного офиса врача общей практики потратят 324,3 миллиона рублей.

– На эти деньги, например, запланировано приобретение 321 единицы транспорта для нужд медучреждений, – рассказывал ранее Давид Мелик-Гусейнов. – Общая сумма закупки 271,7 миллиона рублей.

Также известно, что программу развития медицинской реабилитации будут реализовывать в Нижегородской области. Программа подразумевает технологическое и кадровое развитие.

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