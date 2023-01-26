12 межрайонных судов появится в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Упразднение 26 районных судов и создание 12 межрайонных судов планируется в Нижегородской области. Такое решение позволит перераспределить и более рационально использовать установленную федеральным законодательством численность судей и работников аппаратов судов. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

- Самое главное, что все эти преобразования никаким образом не повлияют на возможность жителей обращаться за решением своих вопросов к судьям. Речь идёт о создании новой правовой формы, но ни в коем случае не о ликвидации судов, - отметил председатель комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков.

Напомним, что в настоящее время в регионе работает 58 районных и городских судов. Это довольно большая цифра среди других крупных регионов, однако нижегородская судебная система давно не реформировалась. Изменения нужны, чтобы лучше организовать работу судов и сократить количество жалоб от жителей.

Напомним, ранее мы писали, что срок ареста продлен бывшему руководителю Росприроднадзора по ПФО Олегу Кручинину на 6 месяцев со дня поступления уголовного дела в суд. Таким образом, он будет находиться под стражей по 21 мая 2023 года включительно.

Также «Комсомольской правде - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. что жителя Кстова, который три года истязал свою дочь, отпустили из СИЗО под домашний арест. Эта чудовищная история получила широкую огласку в октябре, когда пострадавшая девочка рассказала подружке о том, каким пыткам она подвергается дома.

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