Заставлял есть мыло и отрезал палец: изверга, который издевался над приемной дочерью, отпустили из СИЗО под домашний арест в Нижегородской области

Жителя Кстова, который издевался над приемной дочерью и отрезал ей палец, отпустили под домашний арест. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Кстова, который три года истязал свою дочь, отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом «Комсомольской правде - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Эта чудовищная история получила широкую огласку в октябре, когда пострадавшая девочка рассказала подружке о том, каким пыткам она подвергается дома.

51-летний отец-садист на протяжении трех лет всячески избивал и издевался над 11-летней опекаемой дочерью. Он неоднократно бил беззащитного ребенка битой по рукам, ногами в живот и ковшом по голове. В общем, всем, чем под руку попадется. Со временем фантазия тирана становилась только изощрённее. Он обливал девочку холодной водой, лишал ее еды, а потом и вовсе заставил съесть мыло. Сколько еще лет продолжались бы эти пытки, неизвестно, если бы не очередное зверство. История о бесчеловечных издевательствах вышла в свет, когда садист отрезал ребенку палец. Именно после этого девочка не выдержала и рассказала всё своей школьной подруге, а та – родителям.

Вечером 14 октября 2022 года отца-тирана задержали и отвезли на допрос. Однако он наотрез отказался признавать свою вину и заявил, что он непричастен к совершенному преступлению. И все же тогда Кстовский городской суд заключил его под стражу на два месяца - до 13 декабря 2022 года. Следователи завели на опекуна-садиста уголовное дело по статье «Истязание заведомо несовершеннолетнего».

По прошествии этого срока суд изменил меру пресечения на более мягкую. 9 декабря состоялось судебное заседание, после которого обвиняемого отпустили под домашний арест до 12 февраля 2023 года включительно.

- Суд, учитывая данные о личности, принял решение об изменении меры пресечения на более мягкую. В данном случае для рассмотрения дела возможно избрать меру пресечения, которая не будет мешать следствию и позволит в сроки рассмотреть данное уголовное дело, - отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Будет ли продлен домашний арест, станет известно под конец срока. Суд будет решать, удовлетворить его ходатайство или нет.

После того, как было возбуждено уголовное дело, девочку изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, где она находится до сих пор.

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