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НовостиОбщество1 декабря 2022 13:36

Суд продлил арест бывшему начальнику нижегородского Росприроднадзора Кручинину на 6 месяцев

Олег Кручинин будет содержаться под стражей по 21 мая 2023 года включительно
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Суд продлил арест бывшему начальнику нижегородского Росприроднадзора Кручинину на 6 месяцев ФОТО: сайт Росприроднадзора

Суд продлил арест бывшему начальнику нижегородского Росприроднадзора Кручинину на 6 месяцев ФОТО: сайт Росприроднадзора

Срок ареста продлен бывшему руководителю Росприроднадзора по ПФО Олегу Кручинину на 6 месяцев со дня поступления уголовного дела в суд. Таким образом, он будет находиться под стражей по 21 мая 2023 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского районного суда.

Подсудимый Кручинин обвиняется в трех эпизодах «получения взятки».

Напомним, во время работы в Нижегородской области с февраля 2017 года по ноябрь 2021 года Олег Кручинин получил незаконно свыше 11 млн рублей.

В ходе судебного заседания подсудимый и его защитник просили избрать более мягкую меру пресечения, – отметили в пресс-службе Нижегородского районного суда.

Предварительное слушание по делу Олега Кручинина назначено на 6 декабря 2022 года.