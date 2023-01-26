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НовостиСпорт26 января 2023 8:16

ФК «Пари НН» опроверг подписание контракта с Артемом Дзюбой

На сборах с командой тренируется другой футболист
Мария СОРОКИНА
Дзюба не подписывал контракт с нижегородским клубом.

Дзюба не подписывал контракт с нижегородским клубом.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФК «Пари Нижний Новгород» опроверг информацию о подписании соглашения с нападающим Артемом Дзюбой. Ранее спортивный инсайдер Иван Карпов сообщил в своем Телеграм-канале, что решение о переходе 34-летнего футболиста принято лично губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

- Информация о подписании не соответствует действительности. Дзюба не подписывал контракт с нашим клубом! Разговоры и слухи мы не комментируем — ответили корреспонденту «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе нижегородского клуба.

Кроме того, там подчеркнули, что Дзюба не тренируется с командой. На сборах в Турции из возможных кандидатов на усиление «Пари НН» находится только Денис Глушаков, и клуб об этом сообщил сразу.

- Глушаков тренируется с командой уже третий день, находится на просмотре, - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее стало известно, что и Глушаков и Дзюба могут пополнить состав нижегородцев, причем последний запросил для себя 500 тысяч евро за остаток сезона.