Денис Глушаков может перейти в ФК «Пари НН» в ближайшее время

Футболист находится на сборах с нижегородской командой. Фото: c cайта ФК "Химки".

Полузащитник Денис Глушаков может перейти в ФК «Пари Нижний Новгород» в ближайшее время, сообщает «Матч ТВ». По данным издания, футболист присоединился к нижегородской команде, которая сейчас находится на сборах в Турции. В руководстве клуба не отрицают вероятность этого трансфера.

- Денис — игрок с огромным опытом, у которого нашим молодым футболистам будет чему поучиться и в тренировочном, и в игровом процессе. Пока Глушаков приезжает на просмотр, о подписании контракта сообщим, когда примем это решение, - сказал гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов.

По некоторым данным, контракт с футболистом будет рассчитан на оставшуюся половину сезона.

К слову, 35-летний спортсмен особенно запомнился российскому болельщику своими яркими играми в составе столичных «Локомотива» и «Спартака». В 2011 году Глушаков дебютировал в составе национальной сборной, за которую сыграл 57 матчей.

Первую половину сезона полузащитник провел в составе подмосковных «Химок», провел 14 игр и отметился одной головой передачей.

Напомним, до начала второй половины сезона нижегородский клуб покинули главный тренер Михаил Галактионов и защитник Илья Агапов — оба продолжили карьеру в столичных клубах.

В настоящее время тренерский штаб нижегородцев возглавляет экс-наставник «Енисея» Артем Горлов.