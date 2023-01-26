Дополнительные камеры видеонаблюдения установят в нижегородских лесах в 2023 году

Благодаря системе мониторинга большинство очагов возгораний удается локализовать в течение первых суток. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Дополнительные камеры видеонаблюдения будут установлены в лесах Нижегородской области в 2023 году. Количество видеокамер будет увеличено до 104 единиц. Записи с них круглосуточно будут поступать в Центр мониторинга лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Система видеонаблюдения в лесах автоматически определяет очаг возгорания и позволяет оперативно направить пожарных для локализации пожара в течение первых суток.

– Мы первыми в России создали Центр мониторинга лесных пожаров и массово установили в лесах камеры наблюдения, – рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Помимо камер, в наших лесах проводится космомониторинг, воздушное патрулирование коптерами и авиапатрулирование самолетами.

Напомним, что в 2022 году в Нижегородской области зафиксировано 65 лесных пожаров – большинство из них произошло по вине человека. К счастью, в 97% случаев возгорание удалось потушить в первые сутки. Самый крупный пожар случился в Воротынском районе на востоке Нижегородской области: там пожарные и добровольцы несколько недель тушили лес, который полыхал по площади в несколько тысяч гектаров. Ликвидировать пожар удалось лишь 1 сентября.

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