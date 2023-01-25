СК начал проверку после нападения женщины на ребенка в лифте многоэтажки в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет начал проверку по факту нападения женщины на 11-летнего ребенка в лифте многоквартирного дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Инцидент произошел на днях в микрорайоне «Юг». Школьник стал жертвой неадекватного поведения женщины, которой не понравилось, что он в последний момент заскочил вместе с ней в лифт. Гражданка начала кричать на мальчика матом, схватила за капюшон, оцарапала лицо и не давала выйти на его этаже. Все это попало на камеру видеонаблюдения, установленную в лифте.

- По данному факту следователями СО по Автозаводскому району СУ СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

Также к делу подключилась прокуратура – она также проводит проверку со своей стороны.