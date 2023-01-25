«Ты не видишь, мразь, что я поднимаюсь?»: Женщина избила ребенка в лифте многоэтажки в Нижнем Новгороде

Ребенок всего лишь хотел попасть на свой этаж. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нижнем Новгороде произошел очередной инцидент из ряда вон — молодая девушка по незначительному поводу вышла из себя и напала на чужого ребенка. Все происходило днем 21 января в одной из многоэтажек современного жилого комплекса «Юг» на Южном бульваре. Установленная камера видеонаблюдения засвидетельствовала, как местная жительница таскает за капюшон и избивает мальчика за то, что он решил остановить лифт на своем же этаже. Опубликованный в соцсетях ролик вызвал широкий общественный резонанс. Взрослые в растерянности и негодуют — как такое вообще возможно в цивилизованном обществе?! На вид приличная леди вдруг остервенело бросается на беззащитного ребенка, будто от этих пары секунд ожидания зависит ее собственная жизнь. Родные ребенка, конечно, сразу же узнали о случившемся. Пускать историю на самотек они не намерены.

Не могла подождать пару секунд

- Он пришел домой со слезами, - рассказывает «Кстати» мама пострадавшего мальчика Валентина Микаелян, - лицо красное, расцарапанное. Испуганный. В шоке. Начал объяснять, что какая-то девушка его избила. Он просто хотел подняться на свой этаж, а женщину это возмутило и она сказала моему сыну: «Ты не видишь, мразь, что я поднимаюсь этажом выше? Ты почему лифт останавливаешь?». На втором этаже она начала уже дергать за капюшон и не разрешала моему ребенку выходить на нужном ему этаже. Лифт поднимался все выше, а в это время она наносила ему удары по лицу и закрывала шапкой глаза. Ребенок очень испуган.

Валентина сразу же начала выяснять подробности, изучать видеозаписи с камер. Как выяснилось, соседка с третьего этажа ну очень хотела ехать в гордом одиночестве, поэтому нажала на кнопку закрытия дверей прямо перед носом мальчишки в броской оранжевой шапочке. Как и во многих лифтах, здесь сработала система, предупреждающая травмирование пассажиров, и двери сами открылись. Мальчик благополучно зашел внутрь и нажал кнопку второго этажа. Соседка сначала не обращала на него никакого внимания, но когда лифт остановился — пришла в лютую ярость и готова была сравнять мальца с землей. Тут-то и начались побои с угрозами а-ля: «Я тебе покажу, как меня останавливать!».

- Этому нет оправдания. Что, сейчас каждый должен бросаться на прохожих, детей, если ему что-то не нравится?! Это неадекватное поведение. Такие люди опасны для общества, - считают жильцы подъезда.

Произошедшим заинтересовались следователи

Как и любую мать, Валентину в крайней степени возмутило, что какая-то незнакомка так грубо обошлась с ее чадом. Вместе с сыном женщина обратилась в травмпункт, чтобы снять побои, а затем написала заявление в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области корреспонденту «КП-Нижний Новгород» подтвердили, что в тот же день в городской отдел полиции №1 поступило заявление от мамы пострадавшего мальчика о том, что незнакомка ударила ее ребенка.

- По данному факту сотрудники полиции проводят проверку: устанавливаются обстоятельства и личность женщины, применившей силу к несовершеннолетнему. Юридическую оценку произошедшему можно будет дать после установления степени тяжести вреда, причинённого здоровью мальчика, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, видео нападения на мальчика попало в поле зрения сотрудников следственного комитета. Они также намерены разобраться в случившемся.

- По данному факту следователями следственного отдела по Автозаводскому району организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Ребенку предложили помощь психолога

Компетентно о произошедшем высказалась и уполномоченная по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова, которая уже успела частично ознакомиться с ситуацией.

- Безусловно, такое поведение в отношении другого человека, а особенно ребенка, который не способен противостоять агрессии, недопустимо! Видно, что мальчик очень напуган.

Однако для того, чтобы дать полную оценку случившемуся, необходимо выяснить все обстоятельства, которые послужили причиной такого поступка со стороны нижегородки. Этим будут заниматься правоохранительные органы, - подчеркнула она.

Детский омбудсмен предложила оказать содействие семье пострадавшего мальчика и найти психолога, чтобы при необходимости помочь ребенку справиться со стрессом после пережитого инцидента.

К слову, некогда спокойный и самостоятельный мальчик теперь ходит в школу и обратно в сопровождении мамы. Ребенок до дрожи боится, что подобное однажды повторится с ним. Мама Валентина подозревает, что мальчик и правда получил психологическую травму.

- К счастью, подобные инциденты в нашем регионе происходят нечасто, но взрослым стоит рассказать детям, как действовать, чтобы не попасть в подобную ситуацию. Необходимо подробно объяснить, почему не стоит заходить в лифт с незнакомыми людьми, как реагировать на агрессию со стороны окружающих взрослых, куда следует обратиться за помощью, - сказала в заключение Ушакова.

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