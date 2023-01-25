Женщина напала на ребенка в лифте в Нижнем Новгороде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Микрорайон «Юг», где несколько дней назад сотрудница пункта выдачи Ozon набросилась на посетительниц с ребенком, вновь оказался в сводке происшествий. На этот раз в одном из домов женщина набросилась на 11-летнего мальчика прямо в лифте.

Неадекватное поведение гражданки попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина заходит в лифт и двери уже почти закрылись, но в последний момент туда заходит 11-летний мальчик, что сильно возмутило дамочку.

- Ты не видишь, мразь, что я поднимаюсь этажом выше, ты почему лифт останавливаешь? – передает слова мама пострадавшего мальчика Валентина Микаелян в интервью программе «Кстати».

Далее женщина начала дергать мальчика за капюшон, царапала лицо, натянула на него шапку, не давала выйти на его этаже. У ребенка до сих пор остались на лице царапины – повреждения зафиксировали в травмпункте. Мама мальчика говорит, что он получил серьезную психологическую травму, и теперь боится ездить на лифте один, его приходится провожать в школу.

«Комсомолка» направит запрос в пресс-службу МВД, чтобы узнать, будут ли приняты какие-то меры по данному инциденту.