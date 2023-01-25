Автобус загорелся на ходу в Красных Баках 25 января. Фото: паблик "Нижний Новгород без цензуры" ВКонтакте

Еще один автобус загорелся на ходу в Нижегородской области. Инцидент произошел в среду ранним утром в рабочем поселке Красные Баки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

ЧП случилось около семи утра на улице Нижегородской. ПАЗик, перевозивший пассажиров, загорелся прямо во время движения.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения автобус горел по всей площади. К тушению привлекались 9 человек, 2 единицы техники, - рассказали в МЧС.

В результате автобус полностью выгорел на площади 17,5 квадратных метра. К счастью, по информации МЧС, никто не пострадал – пассажиры успели выбраться самостоятельно.

Отметим, что это уже третий случай возгорания ПАЗиков за последнее время. Так, 15 января вспыхнул пассажирский автобус, следующий по маршруту «Заволжье - Чкаловск», а еще через несколько дней в Борском районе загорелся ритуальный автобус с гробом, который ехал на кладбище.