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Происшествия15 января 2023 18:20

Вспыхнул как спичка: Пассажирский автобус «Заволжье - Чкаловск» сгорел дотла на дороге в Нижегородской области

Пассажирский автобус полностью сгорел на трассе в Чкаловском районе вечером 15 января
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Причина пожара устанавливается.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Настоящий переполох случился вечером 15 января на одной из трасс в Нижегородской области, где прямо на ходу вдруг вспыхнул пассажирский автобус №101, следующий по маршруту «Заволжье - Чкаловск». К счастью, водитель и пассажиры успели во время среагировать и покинули салон транспорта, так что никто не пострадал.

– Сообщение о загоревшемся автобусе поступило в 20:00, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений автобус был пуст.

Погибших и пострадавших нет.

Погибших и пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

И всё равно пожарный расчёт наблюдал пугающую картину – автобус был полностью объят огнем и клубами густого серого дыма. Сотрудники МЧС принялись тушить пожар, но ликвидировать его полностью удалось только в 20:40.

У многих, наверное, возник довольно естественный вопрос: «А куда делись пассажиры?». Как оказалось, они уехали с места происшествия на попутках.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий от МЧС было задействовано пять человек и одна единица техники. В настоящее время причина пожара устанавливается.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений автобус был пуст.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений автобус был пуст.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

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