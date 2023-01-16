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Происшествия16 января 2023 10:05

Ритуальный автобус с гробом загорелся по пути на кладбище в Нижегородской области

Автобус с гробом загорелся по пути на кладбище в Борском районе
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ритуальный автобус загорелся на Бору.

Ритуальный автобус загорелся на Бору.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Жуткое происшествие случилось утром 16 января в Нижегородской области. Там в Борском районе загорелся ритаульный автобус, который вез гроб на кладбище.

По информации регионального ГУ МЧС, инцидент произошел в понедельник около 11 часов утра на дороге около деревни Останкино.

- В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 3 единицы техники и 8 человек личного состава, - сообщили в ведомстве.

К счастью, никто не пострадал.

К счастью, никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К моменту приезда пожарных люди успели выбраться из автобуса самостоятельно, также они смогли вытащить гроб. Проезжавшие мимо очевидцы засняли, как на обочине стоят растерянные люди, рядом на снегу лежит деревянный гроб, а неподалеку полыхает старый ПАЗик.

К счастью, обошлось без пострадавших, но трудно представить, что пришлось испытать родственникам, которые провожали в последний путь своего близкого человека. Причины пожара предстоит установить специалистам.

Отметим, что аналогичное происшествие случилось не далее как вчера вечером. Около 20 часов 15 января на трассе в Чкаловском районе загорелся пассажирский автобус №101, следующий по маршруту «Заволжье - Чкаловск». К счастью, водитель и пассажиры успели во время среагировать и покинули салон транспорта, так что никто не пострадал.

ЧППроисшествия: ЧП