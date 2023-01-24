По итогам нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать около тысячи километров дорог Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Не менее тысячи километров дорог планируют отремонтировать в Нижегородской области в 2023 году. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Так, по предварительному плану почти 700 километров дорог Нижегородской области включено в ремонтную кампанию на 2023 год. При этом по итогам нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать около тысячи километров дорог.

По словам замгубернатора Нижегородской области Сергея Морозова, основное внимание будет уделено южным районам региона. Но и в северных районах ремонт также продолжится.

- С учетом строительства М-12, которая проходит по югу региона, в 2022 году дорожная кампания была сосредоточена в северных районах Нижегородской области. С этого года мы формируем программу по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, поврежденных техникой при строительстве федеральной трассы, - отметил Сергей Морозов.

Также продолжится строительство южного обхода Арзамаса и автомобильной дороги с путепроводом над железнодорожными путями в районе села Выездное. Кроме того, продолжат строительство дороги к ЖК «Анкудиновский парк» и «Новая Кузнечиха».