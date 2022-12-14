Строительство двух новых дорог свяжет три ЖК в Нижнем Новгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство двух дорог позволит связать три новых жилых комплекса в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на главу города Юрия Шалабаева.

Мэр Нижнего Новгорода на заседании городской Думы сообщил, что дороги строятся в рамках проекта «Жилье» для того, чтобы транспорт был доступен жителям новых комплексов.

Так, автомобильная дорога от ЖК «Анкудиновский парк» до Казанского шоссе в Советском районе готова уже на 44 процента. Дорогу планируют открыть в конце октября 2023 года. Также началось строительство автодороги от улицы Академика Сахарова до пересечения с улицей Генерала Ивлиева. Эта новая дорога будет введена в эксплуатацию в ноябре 2024 года.

Обе автомобильные дороги позволят объединить ЖК «Новая Кузнечиха», ЖК «Цветы», ЖК «Анкудиновский парк».