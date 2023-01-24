Взорвавшийся в Лукоянове архитектурный памятник восстановят силами муниципалитета

Взрыв прогремел 20 января. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Решение вопроса о восстановлении дома, который пострадал от взрыва газа в Лукоянове, будет принимать городская администрация. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в региональном Управлении госохраны ОКН, в настоящее время здание находится в муниципальной собственности, поэтому решение вопросов о финансировании и проведении ремонтных работ в доме находится в зоне ответственности городских властей.

- На сегодняшний день информация результатах обследования, степени повреждения и мероприятиях по восстановлению здания в управление не поступала, - добавили в управлении.

Напомним, 20 января в двухэтажном расселенном доме на улице Пушкина, 324 прогремел взрыв. На тот момент в доме находилось два человека. Одного из них высвобождали из-под завалов. Обошлось без жертв.

Также известно, что указанный дом является объектом культурного наследия регионального значения.

- Напоминаем, что восстановление объектов культурного наследия в случае их повреждения предусмотрено федеральным законодательством, - добавили в управлении.