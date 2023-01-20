Взорвавшийся в Лукоянове дом оказался архитектурным памятником XIX века

Взрыв газа произошел в Лукоянове 20 января. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Двухэтажный дом на улице Пушкина 324 в Лукоянове, который пострадал от взрыва газа, оказался архитектурным памятником. Строение, расположенное по этому адресу, внесено в перечень объектов культурного наследия регионального значения. В этот список оно внесено под названием «Жилой дом, 1-я половина XIX века».

Напомним, взрыв газа произошел в Лукоянове 20 января. На тот момент в здании находилось два человека. Один из них был госпитализирован с травмой лица. Погибших нет. На месте происшествия работали экстренные службы. по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Следователи назначили экспертизы, а прокуратура организовала проверку и взяла на контроль расследование уголовного дела.

Как удалось выяснить, здание еще до взрыва было очень ветхим. Жильцов расселили, но на первом этаже продолжал действовать ломбард, который отапливался при помощи газового оборудования. С целью выяснить, какие меры будут предприняты для сохранения архитектурного памятника, корреспондент «КП-Нижний Новгород» направил запрос в региональное правительство. К настоящему моменту ответ не получен. Следите за новостями!