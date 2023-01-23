Роботизированная ферма за 54 млн рублей запущена в Арзамасе

Роботоферма. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Первая роботизированная ферма на 140 молочных коров открылась в Арзамасе. Хозяйство, построенной за 54 миллиона рублей, принадлежит Валентине Дубневой. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Хозяйство получит субсидии в виде компенсации до 50% понесенных затрат на реализацию проекта, - сообщает ведомство.

Новые технологии позволят повысить качество работы персонала и обеспечат комфорт животным. Также известно, что автоматизированные системы улучшают качество молока за счет грамотного контроля за гигиеной и здоровьем скота.

- В Арзамасском районе это первое роботизированное хозяйство, результат в перспективе – двукратное увеличение производства молока. Это та продукция, которая поступает на арзамасский и нижегородский рынок. В конечном итоге, это наша продовольственная безопасность, - рассказал глава Арзамаса Александр Щелоков.

Напомним, что 15 животноводческих ферм ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2022 году. За это время были построены восемь животноводческих дворов, а семь были реконструированы. По словам Николая Денисова, объекты рассчитаны на содержание свыше 3,7 тысячи голов крупного рогатого скота молочного направления.

Также мы писали, что сыр, который изготавливают в Нижегородской области по технологии Фета, получил золотую медаль в номинации «Исконно греческий вкус» на международном конкурсе от гастрономической организации Greek Taste Beyond Borders. Вкусовые качества продукта удивили шеф-поваров со всего мира и вызвали нескрываемый восторг.

– Мы выпускаем белый рассольный сыр небольшими партиями, он очень вкусный, – поделился Юрий Илиади. – Продукция, в основном, лежит на складе, там сейчас хранится около 10 тонн. Сыр вообще имеет свойство вызревать и чем дольше он постоит, тем он более настоявшийся. Сыр Фета считается готовым после 20 дневного вызревания в рассоле, но может наливаться и до 3 лет как это делают в Греции.

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