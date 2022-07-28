Нижегородский сыр признан лучшим на международном гастрономическом конкурсе в Греции

Овцеводческая ферма «Дружба» существует чуть больше трех лет. Фото: предоставлено Юрием Илиади

Сыр, который изготавливают в Нижегородской области по технологии Фета, получил золотую медаль в номинации «Исконно греческий вкус» на международном конкурсе от гастрономической организации Greek Taste Beyond Borders. Вкусовые качества продукта удивили шеф-поваров со всего мира и вызвали нескрываемый восторг. Корреспондент «КП – Нижний Новгород» побеседовала с производителем сыра и выяснила, как обстоят дела на ферме и каким образом продукция попала в Грецию.

Ферме всего три года

Овцеводческая ферма «Дружба» расположена в посёлке Берендеевка в Лысковском районе. Появилась она совсем недавно, чуть больше трёх лет назад. Здесь занимаются разведением овец и коз, то есть малого рогатого скота, который даёт большое количество молока для переработки в продукты питания.

– Ещё два года назад мы должны были запустить молочное производство, но из-за коронавируса мы отстаем от нашего бизнес-плана, – рассказал «Комсомолке» руководитель группы компаний «Дружба» Юрий Илиади. – Мы не смогли завезти вторую партию животных, и поэтому у нас возникла задержка. Конечно, мы выпускаем сыр, но складируем его на складе, потому что еще не запустили наш цех.

Животные живут хорошо. Фото: предоставлено Юрием Илиади

Строительство молочного завода в настоящее время завершается, а уже в сентябре предприятие заработает в полную силу, а это значит, что сыры типа Феты появятся в блюдах ресторанов и на полках в магазинах. Однако сейчас на ферме сыры тоже производят, правда, не промышленно, а экспериментально и в ручном режиме.

Пока сыр не выпускают промышленно, на полках магазинов его не найти

– Мы выпускаем белый рассольный сыр небольшими партиями, он очень вкусный, – поделился Юрий Илиади. – Продукция, в основном, лежит на складе, там сейчас хранится около 10 тонн. Сыр вообще имеет свойство вызревать и чем дольше он постоит, тем он более настоявшийся. Сыр Фета считается готовым после 20 дневного вызревания в рассоле, но может наливаться и до 3 лет как это делают в Греции.

Разрешение на производство сыра у фермы есть, однако поставлять продукцию на массовом рынке, здесь не торопились. Делали презентации и устраивали дегустации, угощали потенциальных потребителей, а когда те приходили в восторг и просили о поставках, им говорили немного подождать.

Ферма. Фото: предоставлено Юрием Илиади

– Маркетинговая работа все эти годы велась большая. Я в Москве очень много потенциальных потребителей нашел, есть заявки и из Екатеринбурга и других городов, – делится производитель сыра. – Но, знаете, мы позиционируем себя, как солидное и серьезное предприятие, поэтому для нас выпускать сыр, будем говорить, ручного покроя – это не совсем правильно. Например, потому что не везде будут соблюдены температурные режимы. При производстве сыра очень много тонкостей и можно легко где-нибудь промахнуться. Вот ты дал кому-нибудь сыр, а он чуть-чуть не такой и это отрицательно скажется на имидже нашей компании.

К весне 2023 года на ферме будут обитать 1600 овец и коз. Фото: предоставлено Юрием Илиади

К весне 2023 года на ферме будут обитать 1600 овец и коз

На ферме «Дружба» содержатся собственные животные, для них тут занимаются производством кормов. Животные проводят большую часть времени в стойлах при комфортных температурных условиях. Овец и коз на выпасы тут не выпускают, бояться, что животные подхватят какую-нибудь заразу, но погулять на свежий воздух всё же выводят – для этого созданы специальные площадки.

На прогулке. Фото: предоставлено Юрием Илиади

На ферме одновременно могут содержаться 2 тысячи голов скота, но пока среди местных обитателей всего 800 животных, которых успели завезти из Испании перед ковидом.

– В этом году мы закупили овец и коз уже в России, в Санкт-Петербурге, так как завезти животных из Европы очень сложно, – объяснил Юрий Илиади. – На скот хоть санкции и не распространяются, но почему-то организации, которые ими торгуют, нам прислали вежливое письмо, в котором отказались с нами сотрудничать до лучших времён.

Планируется, что к весне 2023 года на ферме «Дружба» будут жить свыше 1600 животных и такими темпами к маю цех начнёт работать на полную мощность. За год здесь смогут производить порядка 140 тонн сыра.

В Греции на конкурсе. Фото: предоставлено Юрием Илиади

Сыр создается по греческой технологии

Сам Юрий Илиади родом из Ставропольского края, но даже по его фамилии можно догадаться, что мужчина имеет греческие корни. Он не только имеет хорошие связи с Грецией, но и знает официальный государственный язык. Производитель вспоминает, что однажды с прилавков рынка пропал белый хороший греческий сыр Фета, и это частично повлияло на то, что он самостоятельно решил создавать его в России. Производство сыра премиум-класса он начал с его рецептуры.

На ферме одновременно могут содержаться 2 тысячи голов скота. Фото: предоставлено Юрием Илиади

– Я прочитал рецептуру греческого сыра Феты и понял соотношение животных, которых надо завести, для того, чтобы этот продукт делать. Дело в том, что технология сыра Фета в Греции опубликована в их правительственной газете. Если знаешь греческий язык, то берешь, читаешь или переводишь на русский язык, а затем пользуешься этим, – рассказал «Комсомолке» руководитель группы компаний «Дружба» Юрий Илиади.

На ферме занимаются разведением овец и коз. Фото: предоставлено Юрием Илиади

Сыр в Нижегородской области производят прямо по той же технологии, что и настоящий греческий сыр Фета, то есть он делается из микса молока: 70% овечьего и 30% козьего. Правда, свой сыр словом Фета на ферме называть не стали по этическим соображениям, тут про него просто говорят «Сыр типа Феты». Да и, в конце концов, сыр Фета известен во всех странах мира, как греческий. Это название забрендировали за страной, поэтому иностранные и отечественные поставщики продают свою продукцию под названием «Фетакса» или «Сертаки».

Победа на международной конференции

И всё же – как сыр, который ещё не запущен в массовое производство, оказался не просто за границей, а смог принять участие в международном конкурсе? Как оказалось, Юрий Илиади во время визита в Москву угостил торгового советника посольства Греции своей продукцией, а тот ему идею и подсказал, уж больно сыр ему понравился.

– С его подачи подал наш сыр на конкурс и попал. Вообще-то я не ожидал никаких наград, потому что везти сыр типа Феты в Грецию, это как ехать в Тулу со своим самоваром. Но, наверное, наш сыр действительно хороший и поэтому получил золотую медаль, – добавил производитель.

Сама конференция ежегодная и проходила в Афинах под эгидой министерства торговли и министерства сельского хозяйства Греции. Мероприятие длилось три дня, старт был дан 12 июля. Гастрономический международный форум собрал представителей со всего мира: Японии, Америки, Мексики, Аргентины и т.д., среди гостей было и много рестораторов.

На конференции. Фото: предоставлено Юрием Илиади

– Много было шеф-поваров, которые работают во всем мире, мне было интересно пообщаться с этими людьми. Я, конечно, всех удивил, ради забавы своё выступление начал на русском языке и в один миг в зале воцарилась тишина, а потом я говорю: «Не переживайте, переводчика нет, поэтому я вас поприветствовал на русском языке и дальше буду говорить с вами на греческом», – вспоминает Юрий.

Мужчина также отметил, что в Греции его приняли тепло, да и от иностранных участников никакой ненависти по отношению к гражданам России не ощущалось.

– Наоборот, все потом подходили и задавали вопросы: «А как вы так?», «Там такой климат», «Как вы занимаетесь животноводством?». Этот интерес был такой дружественный, он мне понравился, – подчеркнул производитель.

Кстати, в России молочным овцеводством мало кто занимается, а в Нижегородской области – это одно предприятие, как раз-таки ферма «Дружба» из Лысковского района.

В сентябре на ферме запустят полноценное молочное производство. Фото: предоставлено Юрием Илиади

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