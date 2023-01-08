15 животноводческих ферм ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2022 году. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

15 животноводческих ферм ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

За это время были построены восемь животноводческих дворов, а семь были реконструированы. По словам Николая Денисова, объекты рассчитаны на содержание свыше 3,7 тысячи голов крупного рогатого скота молочного направления.

- На создание объектов агропредприятия направили более полумиллиарда собственных средств. До 50% от понесенных затрат им будет компенсировано по областной программе, - отметил глава минсельхоза.

Так, новые фермы построены в Краснооктябрьском, Пильнинском, Бутурлинском, Шахунском, Дальнеконстантиновском, Большеболдинском округах, а также на Бору. Кроме этого, были реконструированы дворы в Починковском, Гагинском, Пильнинском, Сергачском и Семеновском округах.

Стоит отметить, что за последние три года производство молока в фермерских хозяйствах Нижегородской области выросло на 6%.