Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на Сормовском шоссе Нижнего Новгорода

Авария. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Четыре человека пострадали в результате ДТП на Сормовском шоссе Нижнего Новгорода 23 января. Об этом сообщает министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Троих взрослых – мужчину и двух женщин – отправили в травмпункт. Медики обнаружили у них ушибы мягких тканей лёгкой степени тяжести. После осмотра они были отправлены домой на амбулаторное лечение.

Также пострадала девочка 17 лет. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму. Подростка госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.

Напомним, что ДТП произошло на улице Коминтерна, 30. Там столкнулись две маршрутки. Как оказалось, водитель одного из ПАЗиков не выбрал безопасную дистанцию до автобуса впереди.

Также мы сообщали о серьёзной аварии, произошедшей рано утром 22 января в Павловском районе. Там водитель Хендай Солярис не успел закончить обгон и устроил массовое ДТП с пострадавшими. Авария произошла на 12 километре трассы «Павлово — Сосновское — Лесуново — Мухтолово — Саконы».

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