Взрослые в травмпункт, подросток в больницу: Две маршрутки столкнулись на Сормовском шоссе в Нижнем Новгороде

ДТП произошло на улице Коминтерна. Фото: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Очередное ДТП с общественным транспортом произошло в Нижнем Новгороде. Вечером 23 января на Сормовском шоссе столкнулись две маршрутки. В результате аварии пострадали четыре человека, среди них есть 17-летняя девушка.

Столкновение произошло около 16:00 недалеко от дома №30 на улице Коминтерна. Известно, что два ПАЗика ехали друг за другом вдоль трамвайных путей, когда водитель задней маршрутки потерял бдительность.

Столкнулись две маршрутки. Фото: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

- Водитель белой маршрутки не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущей маршруткой оранжевого цвета, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В результате ДТП пострадали три пассажира из белой маршрутки – мужчина и две женщины, а в оранжевой маршрутке травмы получила девочка-подросток.

Взрослые были доставлены в травмпункт, а 17-летнюю девушку госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.

Пострадали 4 человека. Фото: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

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