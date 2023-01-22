Пошёл на обгон: Четыре человека пострадали при столкновении трёх машин в Нижегородской области

Авария произошла 22 января. Фото: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Серьёзная авария произошла рано утром 22 января в Павловском районе, где водитель Хендай Солярис не успел закончить обгон и устроил массовое ДТП с пострадавшими. Авария произошла на 12 километре трассы «Павлово — Сосновское — Лесуново — Мухтолово — Саконы».

Примерно в 06:55 автомобиль Хендай Солярис, ехавший от рабочего посёлка Сосновское в сторону Павлово, пошёл на обгон впереди идущих машин. Выехав на встречку и не успев завершить манёвр, автомобиль влетел в машину марки Ниссан Тиида. Ехавший за Ниссаном отечественный автомобиль Нива также оказался в эпицентре происходящего, не успев во время затормозить.

Авария. Фото: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

- Хендай столкнулся с идущим на встречу Ниссаном, после чего Нива влетела в уже стоящий Ниссан, - объяснили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Среди пострадавших оказался водитель Ниссана, а также водитель и двое пассажиров автомобиля Хендай Солярис. Все они были госпитализированы в Павловскую центральную районную больницу.

В настоящее время все обстоятельства и причины данного ДТП выясняются.

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