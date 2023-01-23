Нижегородский штаб собрал очередную партию гуманитарной помощи для отправки военным

Штаб на базе Дома народного единства сформировал новую крупную партию для отправки военнослужащим. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Готова к отправке крупная партия гуманитарной помощи от нижегородцев для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Необходимое обмундирование, снаряжение и теплые вещи собирал штаб на базе Дома народного единства.

– В составе груза есть печи, свечи длительного горения. Мобильные печи - вклад Дальнеконстантиновского актива общественных организаций ветеранов и инвалидов, который организовал в районе сбор средств. Среди активистов есть и бабушка мобилизованного, – написал глава региона. – "Окопные" свечи и тёплые вещи - от прихожан храмов в Арманихе и Гремячей Поляне Дальнеконстантиновского района.

Напомним, что в конце декабря 2022 года бойцам танкового батальона имени Минина доставили гуманитарную помощь. Нижегородцы-участники СВО передали приветы своим родным и близким.

Танковый батальон имени К. Минина сформировали в начале августа 2022 года в Нижегородской области . Будущие бойцы проходили подготовку и осваивали профессию танкиста.

Требования к новобранцам в танковый батальон были простые: желающие должны быть физически здоровы, их возраст не должен превышать 55 лет.

– Министерство обороны гарантирует контрактникам денежное довольствие от 220 тысяч рублей в месяц, расширенный соцпакет, в том числе для членов их семей, получение статуса "Ветеран боевых действий", – добавил тогда Сергей Агафонов.

Более того, нижегородское областное правительство предоставит вступившим в танковый батальон единовременное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей.

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