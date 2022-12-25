Нижегородцам-участникам СВО доставили гуманитарную помощь ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Бойцам танкового батальона имени Минина доставили гуманитарную помощь. Нижегородцы-участники СВО передали приветы своим родным и близким. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области.

Делегация региона передала бойцам батальона теплые вещи, экипировку, средства защиты, материалы и инструменты, печки, продукты питания и медикаменты.

В Луганской больнице группа, представляющая Нижегородскую область, встретилась и побеседовала с медиками и ранеными бойцами.

Глеб Никитин отметил, что делегация также навестила луганских детей из социально-реабилитационного центра и поздравила их с наступающим Новым годом.

Напомним, в начале августа 2022 года в Нижегородской области начал формироваться танковый батальон имени К. Минина. Будущие бойцы проходили подготовку и осваивали профессию танкиста.