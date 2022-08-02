Танковый батальон имени Минина формируется в Нижегородской области

Танковый батальон имени К. Минина формируется в Нижегородской области. В нём будущие бойцы проходят подготовку и осваивают профессию танкиста. Многие из них ранее уже участвовали в боевых действиях, о чём сообщили в Военном комиссариате региона.

– Контракты заключаются на условиях, определённых Министерством обороны РФ для защиты интересов нашего государства. Контракты краткосрочные, минимальный срок – 6 месяцев, – пояснил военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов.

По его словам, требования к новобранцам в танковый батальон простые: желающие должны быть физически здоровы, их возраст не должен превышать 55 лет.

– Министерство обороны гарантирует контрактникам денежное довольствие от 220 тысяч рублей в месяц, расширенный соцпакет, в том числе для членов их семей, получение статуса "Ветеран боевых действий", – добавил Сергей Агафонов.

Более того, нижегородское областное правительство предоставит вступившим в танковый батальон единовременное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

Отмечено, что многие контрактники записались в батальон в память о подвиге своих дедов во время Великой Отечественной войны, чтобы исполнить свой долг перед Родиной.

Для зачисления в Танковый батальон имени К. Минина требуется обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок: 8-831-295-02-88.