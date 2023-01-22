75-летняя нижегородка попала в больницу после падения в автобусе

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Резкое торможение автобуса стало причиной серьезной травмы у 75-летней пенсионерки из Нижнего Новгорода. Женщину госпитализировали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел в 16:10 напротив дома №166 на улице Коминтерна 22 января. Известно, что недалеко от остановки «Центр Сормова» водитель «ЛиАЗа» при торможении допустил падение пассажира в салоне.

Напомним, что серьёзная авария произошла рано утром 22 января в Павловском районе, где водитель Хендай Солярис не успел закончить обгон и устроил массовое ДТП с пострадавшими. Авария произошла на 12 километре трассы «Павлово — Сосновское — Лесуново — Мухтолово — Саконы».

Ранее мы также писали, что женщина пострадала в ДТП с пьяным водителем в Кстовском районе. Известно, что водитель автомобиля BMW не выдержал безопасную дистанцию между машинами и въехал в зад впереди едущему автомобилю LADA Vesta.

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