Женщина пострадала в ДТП с пьяным водителем в Кстовском районе

Авария. Фото: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Пьяный водитель устроил ДТП в Кстовском районе 22 января. В результате аварии пострадала женщина, сидевшая в салоне другого автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Авария произошла около 12:50 у дома №16 на улице Зелёная в посёлке Ждановский. 36-летний водитель автомобиля BMW не выдержал безопасную дистанцию между машинами и въехал в зад впереди едущему автомобилю LADA Vesta.

– Виновник ДТП был за рулем с признаками опьянения, – уточнили в ведомстве.

В результате ДТП пострадала пассажирка отечественного авто – женщина 1983 года рождения. Её на карете скорой помощи госпитализировали в больницу ещё до приезда сотрудников ДПС.

Напомним, что серьёзная авария произошла рано утром 22 января в Павловском районе, где водитель Хендай Солярис не успел закончить обгон и устроил массовое ДТП с пострадавшими.

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