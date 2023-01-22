Отбор персонала для оборонных предприятий запланирован в Дзержинске 24 января

Открытый отбор персонала для предприятий оборонно-промышленного комплекса пройдёт в Дзержинске 24 января. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

С 10:00 до 11:00 в местном филиале центра занятости будут ожидать работодателей ОПК, которые ищут новых сотрудников, а также людей, заинтересованные в трудоустройстве.

Консультанты расскажут о вакансиях, специфике предприятий, условиях работы и уровне зарплаты. Также состоятся собеседования на вакантные должности.

Напомним, ранее мы писали, что нижегородским предприятиям ОПК не хватает 10 – 12 тысяч работников. Такой информацией на заседание Правления и Совета Торгово-промышленной палаты Нижегородской области поделился заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Также мы сообщали, что несколько нижегородских предприятий оборонно-промышленного комплекса попали под западные санкции.

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