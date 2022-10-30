Нижегородским предприятиям ОПК не хватает около 12 тысяч работников ФОТО: Союз «Торгово-промышленная палата Нижегородской области»

Нижегородским предприятиям ОПК не хватает 10 – 12 тысяч работников. Об этом на заседание Правления и Совета Торгово-промышленной палаты Нижегородской области рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Кроме проблемы нехватки работников, Андрей Саносян сообщил о мерах, которые региональное правительство предпринимает для поддержки промышленности. К примеру, впервые в России в Нижегородской области был создан центр по импортозамещению. Благодаря этому центру предприятия смогли обмениваться сведениями о своих потребностях. Сейчас этот центр импортозамещения работает по более чем 7200 позициям.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области, более 600 млн рублей было выделено из регионального бюджета для Фонда развития промышленности.

Стоит отметить, что мерами поддержки также являются предоставление грантов, компенсация потраченных средств на приобретение оборудования и другие программы на сумму более 1 млрд рублей.