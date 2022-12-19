Несколько нижегородских предприятий ОПК попали под санкции Евросоюза. Фото: завод "Красное Сормово"

Несколько нижегородских предприятий оборонно-промышленного комплекса попали под западные санкции. Заводы оказались в списках, опубликованных в официальном журнале Евросоюза на сайте организации.

В частности, под санкциями оказались ЦНИИ «Буревестник», авиазавод «Сокол», Нижегородский завод 70-летия Победы, судостроительный завод «Красное Сормово» и ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей».

- Союз готов продолжать усиливать свои ограничительные меры против России. Ввиду серьезности ситуации целесообразно ввести дополнительные ограничения, - говорится в документе.

Напомним, в минувшие выходные стало известно о том, что под санкции ЕС попал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.