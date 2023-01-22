Проблемный ЖК «Новинки Smart City» полностью достроят в марте 2023 года

Проблемный ЖК достроят весной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многострадальный жилой комплекс «Новинки Smart City» в Нижнем Новгороде полностью достроят в первом квартале 2023 года. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства.

Известно, что сейчас Фонд развития территорий достраивает восемь домов – № 1, 2, 3, 4, 5, 23, 29 и 31. Выдача ключей для жильцов запланирована на 31 марта текущего года.

Напомним, что ЖК «Новинки Smart City» на 25 домов начали строить в далеком 2014 году. Однако застройщик не выполнил свои обязательства и был признан банкротом. В 2019 году достройкой домов занялось АО «Политехстрой» по заказу федерального фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства».

В жилой комплекс входит 25 домов. Первые четыре дома были сданы осенью 2019 года. Изначально планировалось, что права всех 1,8 тыс. дольщиков будут восстановлены в течение трех лет с момента принятия решения о завершении строительства.

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