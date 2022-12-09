Еще один дом в ЖК «Новинки Smart City» ввели в эксплуатацию. Фото: Фонд развития территорий

В проблемном ЖК «Новинки Smart City» ввели в эксплуатацию еще один дом. Соответствующее разрешение от регионального минстроя было получено 7 декабря, сообщает пресс-служба Фонда развития территорий.

В ближайшее время собственники 96 квартир, расположенных в этой восьмиэтажке, получат долгожданные ключи и смогут наконец отметить новоселье. Дому был присвоен адрес улица 2-я Дорожная, 7.

- «Новинки Smart City» - крупный проект Фонда общей площадью свыше 95 тысяч квадратных метров. Сегодня еще одним проблемным объектом в нем стало меньше, в скором времени 90 человек смогут отпраздновать новоселье в своих долгожданных квартирах, - подчеркнул исполнительный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

ЖК «Новинки Smart City» на 25 домов начали строить в далеком 2014 году. Однако застройщик не выполнил свои обязательства и был признан банкротом. В 2019 году достройкой домов занялось АО «Политехстрой» по заказу федерального фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства».