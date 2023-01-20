Суд удовлетворил иск о взыскании 17 миллионов рублей с экс-замглавы Нижнего Новгорода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд удовлетворил иск о взыскании 17 миллионов рублей с бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Владимира Привалова. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Напомним, в 2021 году экс-чиновника осудили на восемь лет лишения свободы. Согласно информации, в 2012-2013 годах бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода Олег Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов получили от предпринимателя Мамуки Лосаберидзе 17 миллионов рублей. За эту сумму бизнесмену было обещано покровительство и участок под возведение крематория.

Однако крематорий так и не был построен. Из-за этого Мамука Лосаберидзе потребовал вернуть уже 24 миллиона рублей, полученных Приваловым и Кондрашовым незаконным путём. В ходе процесса сторона обвинения просила для Владимира Привалова 13 лет тюрьмы и штраф в один миллиард рублей. Однако решение суда оказалось значительно мягче.

Прокуратура Московского района города направила в суд иск о признании указанной сделки недействительной и о взыскании с виновного 17 миллионов рублей в бюджет РФ. Суд удовлетворил это требование в полном объеме.