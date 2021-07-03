Сторона обвинения просит 13 лет тюрьмы и штраф в 1 млрд рублей для Владимира Привалова

Бывшему заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Владимиру Привалову грозит 13 лет колонии и миллиардный штраф. Такую меру пресечения запросила сторона обвинения. Об этом сообщает «Коммерсант-Приволжье».

Напомним, что мужчина обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2012-2013 годах бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода Олег Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов получили от предпринимателя Мамуки Лосаберидзе 17 миллионов рублей. За эту сумму бизнесмену было обещано покровительство и участок под возведение крематория.

В результате крематорий так и не был построен, из-за чего Мамука Лосаберидзе потребовал вернуть уже 24 миллиона рублей, полученных Приваловым и Кондрашовым незаконным путём.

Также известно, что для соучастников коррупционного заговора – предпринимателей Юрия Гришина и Сергея Муравлева обвинение запросило дать девять и десять лет лишения свободы соответственно. Ещё им грозит штраф на сумму 1,2 миллиард рублей.

Кстати, обвиняемые своей вины не признают и просят у судьи оправдательного вердикта.

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