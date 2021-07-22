Восемь лет тюрьмы и 170 миллионов рублей штрафа: Вынесен приговор бывшему заму Кондрашова Владимиру Привалову. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Московский районный суд сегодня вынес приговор по громкому уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Владимиру Привалову. Напомним, экс-чиновника обвиняют в получении крупной взятки.

- По версии следствия, в 2012-2013 годах бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода Олег Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов получили от предпринимателя Мамуки Лосаберидзе 17 миллионов рублей. За эту сумму бизнесмену было обещано покровительство и участок под возведение крематория, - рассказывали следователи.

В результате крематорий так и не был построен, из-за чего Мамука Лосаберидзе потребовал вернуть уже 24 миллиона рублей, полученных Приваловым и Кондрашовым незаконным путём. В ходе процесса сторона обвинения просила для Владимира Привалова 13 лет тюрьмы и штраф в один миллиард рублей. Однако решение суда оказалось значительно мягче.

- Владимир Привалов приговорен к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере 170 миллионов рублей, - сообщает канал «Опер пишет». - Другие фигуранты дела: предприниматели Сергей Муравлев и Юрий Гришин, обвиненные в посредничестве при даче взятки получили 7,5 лет и 7 лет со штрафами по 17 миллионов рублей каждому.

Что касается экс-градоначальника Олега Кондрашова, то он был заочно арестован в 2018 году по обвинению в коррупции – получении взяток в особо крупном размере. Еще до ареста Олег Кондрашов отбыл за океан – в США, вместе с семейством и в Россию уже не вернулся. Все это время он числится в международном розыске.

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