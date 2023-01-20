89 трамваев «МиНиН» поступят в Нижний Новгород в 2023 году. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

89 трамваев «МиНиН» получит Нижний Новгород в 2023 году в рамках в программы модернизации электротранспорта. Об этом сообщает издание «Pravda-nn.ru» со ссылкой на заместителя министра транспорта и автомобильных дорог региона Дениса Рябинина.

Напомним, российско-белорусское производство электротранспорта стартовало в Ворсме Нижегородской области в декабре 2022 года. Планируется, что там изготовят более 170 современных трамваев, в том числе и трехсекционных.

Так, тестовый пуск нового трамвая «МиНиН» состоялся в Сормове 30 декабря 2022 года. Следующее испытание будет проходить в Автозаводском районе, а после в нагорной части города. По словам Дениса Рябинина, испытания будут окончены в феврале 2023 года.

Кроме того, еще 80 трамваев поступят в Нижний Новгород в 2024 году. Также продолжится модернизация трамвайных путей на Сормовском кольце и на маршруте трамвая №5 от Мызы до площади Лядова. Кроме этого, обновление ожидает и трамвайное депо №2 по улице Народной.