Строительство котлована для продления метро началось в Нижнем Новгороде

Строительство котлована для продления метрополитена стартовало в Нижнем Новгороде днем 19 января. На улице Горького извлекли первый ковш земли. Об этом сообщается в группе «Метро НН. Наше. Новое.» в социальной сети Вконтакте.

- На стройплощадку завозят спецтехнику и оборудование — здесь все готово для формирования специальной форшахты, - рассказал представитель подрядчика ГК «Моспроект-3» Дмитрий Верия. - На протяжении нескольких месяцев стенки будущего 70-метрового котлована будут укреплять с помощью буронабивных свай и бетонных ограждений, чтобы даже при достижении 15 метров в глубину конструкция оставалась безопасной.

Напомним, что 19,6 миллиарда рублей направят на продление Сормовско-Мещерской линии нижегородского метрополитена от станции "Буревестник" до "Сормовской" в течение ближайших пяти лет. Для того чтобы построить эти две станции, тоннели необходимо продлить на 2,4 километра

Также известно, что две новые станции Сормовско-Мещерской ветки метро планируют построить в Нижнем Новгороде до конца 2026 года.

В общей сложности на развитие нижегородского метро будет потрачено 56,5 млрд рублей. С вводом новых станций пассажиропоток будет увеличен на 50%.

- Новый проект значительно улучшит транспортную доступность нагорной части города с учетом пропускной способности улиц исторического центра. Финансирование проекта осуществляется и за счет средств «инфраструктурного меню», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также на данный момент на площадке «Сенная» выполнены следующие подготовительные работы: перестроено более 2 тысяч метров сетей связи, а также уложено более 6 тысяч метров электрических кабелей. Кроме того, проложены сети водопровода, канализации, теплоснабжения и газа.

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