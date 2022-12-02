Помощник президента Максим Орешкин осмотрел стройплощадку будущей станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Помощник президента РФ Максим Орешкин посетил строительную площадку будущей станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде 2 декабря.

– Продление метро до крупных пересадочных узлов нагорной части Нижнего Новгорода - станции «Сенная» со строительством станции «Площадь Свободы» - стало возможно благодаря механизму инфраструктурных бюджетных кредитов, – сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Генеральный директор ГК «Моспроект-3» Анна Меркулова рассказала Максиму Орешкину, что основные строительно-монтажные работы на площадке «Сенная» начнутся в декабре 2022 года. На данный момент выполнены следующие подготовительные работы: перестроено более 2 тысяч метров сетей связи, а также уложено более 6 тысяч метров электрических кабелей. Кроме того, проложены сети водопровода, канализации, теплоснабжения и газа.

Сегодня благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам Нижний Новгород реализует программы, необходимые для дальнейшего развития города, – отметил Максим Орешкин. – Строительство метро в Нижнем Новгороде окупится ли билетами? Конечно, не окупится. Но что это даст для развития города, для развития общества в городе? Тут эффект сложно переоценить.